Золото 16 мая стабилизировалось после минимума 2018 года

Цены на золото в США в среду колебались между незначительным ростом и снижением после достижения на этой неделе минимума с начала 2018 года.

Совокупность укрепления доллара, роста доходности казначейских облигаций США и опасений относительно повышения процентных ставок в США во вторник спровоцировали снижение цен на золото, причем котировки продемонстрировали самое сильное внутридневное снижение с 2016 года.

В среду часть давления на золото ослабла (доллар держался у флэтовой линии), однако цены на драгоценный металл продолжили снижаться. По словам аналитиков, судя по техническим индикаторам, трейдеры считают, что цены на золото еще не достигли своей нижней границы.

"Ситуация не выглядит очень позитивной", - сказал Эдвард Мейр из INTL FCStone Inc. "Цены на золото снижаются из-за укрепления доллара и растущих перспектив повышения ставок ФРС", - добавил он.

Фьючерсы на золото по итогам торгов на COMEX выросли в цене на 0,1%, до 1290,20 доллара за унцию, достигнув нового минимума текущего года. Некоторые аналитики предполагают, что трейдеры ждут приближения цен к отметке 1280 долларов.

Более низкие цены могут немного усилить физический спрос со стороны инвесторов на золотые монеты и ювелирные украшения, что может ограничить дальнейшее падение цен, отметил Мейр.