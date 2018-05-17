Финансовые новости
- |
- 17.05.18
- |
- 10:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Золото 16 мая стабилизировалось после минимума 2018 года
08:04 17.05.2018 |
Цены на золото в США в среду колебались между незначительным ростом и снижением после достижения на этой неделе минимума с начала 2018 года.
Совокупность укрепления доллара, роста доходности казначейских облигаций США и опасений относительно повышения процентных ставок в США во вторник спровоцировали снижение цен на золото, причем котировки продемонстрировали самое сильное внутридневное снижение с 2016 года.
В среду часть давления на золото ослабла (доллар держался у флэтовой линии), однако цены на драгоценный металл продолжили снижаться. По словам аналитиков, судя по техническим индикаторам, трейдеры считают, что цены на золото еще не достигли своей нижней границы.
"Ситуация не выглядит очень позитивной", - сказал Эдвард Мейр из INTL FCStone Inc. "Цены на золото снижаются из-за укрепления доллара и растущих перспектив повышения ставок ФРС", - добавил он.
Фьючерсы на золото по итогам торгов на COMEX выросли в цене на 0,1%, до 1290,20 доллара за унцию, достигнув нового минимума текущего года. Некоторые аналитики предполагают, что трейдеры ждут приближения цен к отметке 1280 долларов.
Более низкие цены могут немного усилить физический спрос со стороны инвесторов на золотые монеты и ювелирные украшения, что может ограничить дальнейшее падение цен, отметил Мейр.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Битва рейтингов. Когда Банковая сделает из Тимошенко «хромую утку»
|Экономика или коррупция. Опасен ли закон о номинальном держателе
|Небольшая раскачка на валютном рынке завершилась 16 мая крошечным удешевлением доллара
|Холодная месть. Посадит ли Холодницкий главного детектива НАБУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|На межбанке 16 мая объем торгов долларом уменьшился на $32,1 млн до $204,2 млн
|Курс доллара США перешел к снижению в четверг после роста до рекорда накануне
|Экономика или коррупция. Опасен ли закон о номинальном держателе
|Золото 16 мая стабилизировалось после минимума 2018 года
|Биржи США выросли 16 мая на фоне статистики
|Небольшая раскачка на валютном рынке завершилась 16 мая крошечным удешевлением доллара
Это интересно
|Aston Martin DB11 получил новую топ-версию
|Google нашла способ заставить производителей своевременно доставлять патчи
|Биткоин кошелек BTC.com добавлен в магазин приложений Huawei
|Почему начальники не умеют управлять дистанционными сотрудниками
|Новые чипы Qualcomm для носимых устройств позволят отслеживать взгляд
|BMW выпустит беспроводную зарядку для электромобилей летом
|SpaceX запустил самую мощную модификацию ракеты Falcon 9