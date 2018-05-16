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НБУ разрешил заемщикам покупать инвалюту для обслуживания кредита в любом банке
16:47 16.05.2018 |
Национальный банк разрешил заемщикам покупать инвалюту для обслуживания кредита в любом банке.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Согласно ему, Национальный банк продолжает либерализацию условий покупки иностранной валюты и способствовать развитию экономической конкуренции на межбанковском валютном рынке.
В частности, НБУ расширяет возможности для клиентов-заемщиков выбирать оптимальный курс покупки иностранной валюты в уполномоченных банках с целью выполнения обязательств перед уполномоченным банком-кредитором по кредитному договору.
До сих пор резидент-заемщик был вправе покупать иностранную валюту только через уполномоченный банк, обслуживающий кредитный договор.
Теперь он сможет покупать ее и через другие банки по своему выбору, в которых у него должен быть открыт текущий счет в иностранной валюте.
Кроме того, Нацбанк упрощает для иностранных инвесторов порядок возврата инвестиций и доходов от их осуществления.
Для этого он предусмотрел для нерезидентов возможность покупать и репатриировать валюту в случае, если иностранные инвестиции были осуществлены за счет капитализации дивидендов (то есть путем направления дивидендов, начисленных компанией-эмитентом иностранному инвестору, непосредственно на увеличение уставного капитала этой компании).
Также Национальный банк отменил требование, которое обязывало банки осуществлять взаимные расчеты по операциям купли-продажи инвалют и банковских металлов за гривны только после подтверждения соглашений с помощью средств Системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины.
Отныне такие расчеты между банками могут осуществляться как до, так и после подтверждения соглашений по покупке и продаже иностранных валют и банковских металлов средствами этой системы.
Указанные изменения утверждены постановлением правления НБУ №53 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины" от 15 мая.
Они вступают в силу с 17 мая.
Как сообщали Українські Новини, Нацбанк упростил для бизнеса перечисление иностранной валюты за границу для осуществления платежей, связанных с процессами судопроизводства.
Резиденты-должники, которые имеют индивидуальную лицензию на перечисление средств за границу, смогут без ограничений по сумме перечислять за пределы Украины валюту на исполнение судебных решений, решений международных коммерческих арбитражей или удовлетворения требований лиц по исполнению судебных или арбитражных решений, требований о взыскании судебных, исполнительных или административных сборов, а также расходов судебного и исполнительного производств, возлагаемые на лицо должника в соответствии с законодательством иностранного государства.
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