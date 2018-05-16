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Курсы валют по карточным операциям на 16.05.18
12:01 16.05.2018 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 16мая 2018г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|26.0000
|26.3158
|30.7000
|31.2500
|4.0000
|4.3000
|ОТП Банк
|26.0000
|26.2000
|30.7500
|31.0100
|Уникредитбанк (Укрсоцбанк)
|26.0000
|26.2000
|30.7500
|31.2500
|Ощадбанк
|26.0000
|26.3200
|30.6500
|31.3000
|2.8500
|4.4000
|Креди Агриколь Банк
|26.0000
|26.2000
|30.7500
|31.1000
|Укрэксимбанк
|26.0000
|26.2300
|30.8000
|31.4900
|Райффайзен Банк Аваль
|25.9067
|26.3000
|30.8642
|31.4500
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
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