15 мая объем торгов долларом на межбанке увеличился на $79,7 млн до $236,3 млн

Во вторник, 15 мая, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 79,7 млн долларов по сравнению с 14 мая до 236,3 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 92,6 млн долларов по сравнению с 14 мая до 270,5 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в апреле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 4%, или на 331,4 млн долларов до 8,532 млрд долларов по сравнению с мартом.

Курс доллара на межбанке после ослабления в понедельник на 2 коп. во вторник повысился на 4 коп. до 26,21 UAH/USD.