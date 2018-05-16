Финансовые новости
- |
- 16.05.18
- |
- 11:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Минфин на аукционах ОВГЗ 15 мая привлек в госбюджет почти 318 млн грн
10:26 16.05.2018 |
Министерство финансов 15 мая разместило гривневые ОВГЗ на 317,828 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.
Размещены бумаги со сроком обращения 175 дней на 89,988 млн гривен под 17,2% годовых, со сроком обращения 266 дней на 75,443 млн гривен под 17,19% годовых, со сроком обращения 329 дней на 54,533 млн гривен под 17% годовых и со сроком обращения 721 день на 97,863 млн гривен под 16,15% годовых.
Дата погашения бумаг - 7 ноября 2018, 6 февраля 2019, 10 апреля 2019 года и 6 мая 2020 года соответственно.
|Номер аукциона
|78
|79
|80
|81
|Код выпуска облигаций
|доразмещение UA4000200950
|доразмещение UA4000200968
|доразмещение UA4000180426
|доразмещение UA4000166805
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт.
|500 000
|-
|-
|-
|Дата проведения
|15.05.2018
|15.05.2018
|15.05.2018
|15.05.2018
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|16.05.2018
|16.05.2018
|16.05.2018
|16.05.2018
|Срок оплаты процентов
|10.10.2018
|07.11.2018
|Срок оплаты процентов
|10.04.2019
|08.05.2019
|Срок оплаты процентов
|06.11.2019
|Срок оплаты процентов
|06.05.2020
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|-
|71.50
|71.50
|Номинальный уровень доходности, %
|17.20
|17.22
|14.30
|14.30
|Срок обращения (дней)
|175
|266
|329
|721
|Срок погашения
|07.11.2018
|06.02.2019
|10.04.2019
|06.05.2020
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|117409000.00
|84896000.00
|60000000.00
|150650000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|97409000.00
|84896000.00
|55000000.00
|100650000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|150495000.00
|268869000.00
|1955815000.00
|145554000.00
|Количество поданных заявок, шт.
|8
|5
|4
|5
|Количество удовлетворенных заявок, шт.
|7
|5
|3
|4
|Максимальный уровень доходности облигаций, %
|17.25
|17.25
|17.05
|16.25
|Минимальный уровень доходности облигаций, %
|17.20
|17.15
|17.00
|16.15
|Установленная доходность, %
|17.20
|17.25
|17.00
|16.15
|Средневзвешенная доходность, %
|17.20
|17.19
|17.00
|16.15
|Поступление в бюджет
|89988382.38
|75443620.82
|54533600.00
|97863001.50
Данные: Минфин Украины
Как сообщали Українські Новини, Минфин в 2017 году привлек в государственный бюджет 32,755 млрд гривен и 1,81 млрд долларов за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Украина готовится к легализации криптовалют - НБУ
|КНДР угрожает отказом от саммита с Дональдом Трампом
|Курс доллара на межбанке 15 мая приподняли на иностранных закупках
|Почему из Вышинского вышел никудышний Штирлиц
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина готовится к легализации криптовалют - НБУ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26.2122 грн
|Минфин на аукционах ОВГЗ 15 мая привлек в госбюджет почти 318 млн грн
|Техмиссия МВФ изучит состояние рынка управления активами и законодательную базу Украины
|Доллар слабо снижается 16 мая на неоднозначном геополитическом фоне
|Citi выпустил очередной транш CLN под гривневые ОГВЗ на 550 млн грн
Это интересно
|Facebook планирует выпустить собственную криптовалюту
|Японские гиганты создадут твердотельные аккумуляторы для электромобилей
|LG запустила собственную блокчейн-платформу Monachain
|4K-телевизор Xiaomi Mi TV 4S с диагональю 50" обойдётся в $380
|Коллекция Рокфеллера ушла с молотка за 830 млн долларов
|Google Assistant заполучил новые голоса, стал вежливее и вскоре заговорит по-русски
|Google Duplex — искусственный интеллект, который способен сам позвонить за вас в магазин и сделать заказ