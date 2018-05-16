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Банкиры лоббируют удешевление «зеленых» кредитов
09:02 16.05.2018 |
«Мы уже начали обсуждение такого варианта с профильным министерством. Окончательное решение будет за депутатами», - сказал председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко.
По его словам, подобная практика целевого использования средств, поступающих от уплаты налогов, широко используется во всем мире. «В США, например, есть налог на загрязнение. Все поступления от него аккумулируются в специальном фонде и направляются на компенсацию процентов или тела по «зеленому» кредиту. В итоге компания, которая захочет построить офисный центр, где потребляемая электроэнергия будет поступать за счет энергии ветра, сможет сэкономить на налоге и получить льготный кредит», - привел пример Кирилл Шевченко.
По оценкам экспертов, опрошенных «Финансовым клубом» в рамках исследования «50 ведущих банков», в Украине сбор за загрязнение окружающей среды, который платят практически все производители, обеспечивает поступления в объеме порядка 4 млрд грн в год. «Целевое назначение этих средств - строительство очистных сооружений, фильтрационного оборудования. Много можно построить очистных сооружений в рамках страны? Конечно же, нет. Но если направить эти средства на компенсацию по экокредитам, то эффект будет во много раз большим», - считает Кирилл Шевченко.
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