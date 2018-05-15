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Остатки средств на корсчетах банков 15.05.18
13:11 15.05.2018 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|10 мая
|41913.4
|11 мая
|47826.8
|14 мая
|54519.6
|15 мая
|54563.8
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 15 мая - 26,171243 грн/$1.
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