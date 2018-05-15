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Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26.2172 грн
10:49 15.05.2018 |
НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.
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