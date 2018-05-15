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CME Group запускает индекс цен на Ethereum
10:33 15.05.2018 |
Ведущая североамериканская биржа деривативов CME Group в партнерстве с британской Crypto Facilities объявила о запуске двух новых инструментов - ориентирного курса Ethereum и индекса ETH/USD.
Как говорится в пресс-релизе компании, CME Group будет предоставлять ежедневную референтную цену (Ether Reference Rate), выраженную в долларах США каждые 24 часа, а также цену в реальном времени (Ether Real Time Index). За основу для их расчета будут взяты транзакции и активность в ордербуках бирж Kraken и Bitstamp.
«Ориентирный курс и рассчитываемый в реальном времени индекс Ethereum предназначены для удовлетворения растущих потребностей этого рынка. Предоставление прозрачности цен и надежного источника референтной цены - ключевое событие для пользователей Ethereum», - сказал управляющий директор и глава по долевым продуктам и альтернативным инвестициям CME Group Тим Маккорт.
Новые индексы будут находиться в ведении Комитета по надзору за биткоином, который был сформирован CME Group, Crypto Facilities и другими представителями криптовалютной индустрии.
Запуск новых инструментов также открывает для CME Group дорогу фьючерсам на Ethereum, которые могут стать привлекательной опцией для институциональных инвесторов, а также дадут возможность майнерам более эффективно хеджировать прибыли.
Примечательно, что на минувшей неделе партнер чикагской биржи Crypto Facilities уже объявил о запуске этой опции. Кроме того, британская платформа по торговле цифровыми активами предоставляет CME Group ориентирный курс для расчетов по фьючерсам на биткоин, которые доступны трейдерам с декабря прошлого года.
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