CME Group запускает индекс цен на Ethereum

Ведущая североамериканская биржа деривативов CME Group в партнерстве с британской Crypto Facilities объявила о запуске двух новых инструментов - ориентирного курса Ethereum и индекса ETH/USD.

Как говорится в пресс-релизе компании, CME Group будет предоставлять ежедневную референтную цену (Ether Reference Rate), выраженную в долларах США каждые 24 часа, а также цену в реальном времени (Ether Real Time Index). За основу для их расчета будут взяты транзакции и активность в ордербуках бирж Kraken и Bitstamp.

«Ориентирный курс и рассчитываемый в реальном времени индекс Ethereum предназначены для удовлетворения растущих потребностей этого рынка. Предоставление прозрачности цен и надежного источника референтной цены - ключевое событие для пользователей Ethereum», - сказал управляющий директор и глава по долевым продуктам и альтернативным инвестициям CME Group Тим Маккорт.

Новые индексы будут находиться в ведении Комитета по надзору за биткоином, который был сформирован CME Group, Crypto Facilities и другими представителями криптовалютной индустрии.

Запуск новых инструментов также открывает для CME Group дорогу фьючерсам на Ethereum, которые могут стать привлекательной опцией для институциональных инвесторов, а также дадут возможность майнерам более эффективно хеджировать прибыли.

Примечательно, что на минувшей неделе партнер чикагской биржи Crypto Facilities уже объявил о запуске этой опции. Кроме того, британская платформа по торговле цифровыми активами предоставляет CME Group ориентирный курс для расчетов по фьючерсам на биткоин, которые доступны трейдерам с декабря прошлого года.