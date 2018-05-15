На межбанке 14 мая объем торгов долларом уменьшился на $64,2 млн до $156,6 млн

В понедельник, 14 мая, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 64,2 млн долларов по сравнению с 11 мая до 156,6 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 82,9 млн долларов по сравнению с 11 мая до 177,9 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в апреле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 4%, или на 331,4 млн долларов до 8,532 млрд долларов по сравнению с мартом.

Курс доллара на межбанке после повышения в пятницу на 1 коп. в понедельник понизился на 2 коп. до 26,17 UAH/USD.