Доллар дорожает 15 мая в ожидании данных о розничных продажах в США

Доллар США во вторник дорожает по отношению к большинству основных валют в ожидании данных о розничных продажах в США.

Вместе с тем некоторое ослабление доходности 10-летних US Treasuries, которая не может пробить ключевой уровень сопротивления 3,05%, сдерживает подъем американской нацвалюты, сообщает агентство Bloomberg.

Курс евро к доллару составил на 8:30 EET в понедельник $1,1917 по сравнению с $1,1927 на закрытие предыдущей сессии.

Курс доллара относительно японской повысился до 109,91 иены/$1 со 109,66/$1 накануне. Евро подорожал к иене на 0,2%, до 130,99 иены.

По прогнозам аналитиков, опрошенных Dow Jones, рост розничных продаж в США замедлился в апреле до 0,3% с 0,6% месяцем ранее. При этом продажи без учета автомобилей, вероятно, усилили подъем с 0,2% до 0,5%.

"Рынку не хватает ясного чувства направления перед публикацией данных о розничной торговле в США", - считает Такуя Канда из Gaitame.com Research Institute.

Кроме того, на этой неделе предстоят выступления ряда представителей Федеральной резервной системы (ФРС), включая руководителей региональных банков Миннеаполиса и Атланты. В понедельник глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил, что американскому ЦБ следует избегать чрезмерного ужесточения денежно-кредитной политики, которое выровняет кривую доходности гособлигаций.

Австралийский доллар дешевеет по отношению к большинству валют, в том числе на 0,2% к доллару США. Руководители Резервного банка Австралии (РБА, ЦБ страны) считают, что нет особых причин для корректировки денежно-кредитной политики, говорится в опубликованном во вторник протоколе майского заседания. Рост заработной платы и инфляция в Австралии остаются сдержанными.