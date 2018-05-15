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Доллар дорожает 15 мая в ожидании данных о розничных продажах в США
09:26 15.05.2018 |
Доллар США во вторник дорожает по отношению к большинству основных валют в ожидании данных о розничных продажах в США.
Вместе с тем некоторое ослабление доходности 10-летних US Treasuries, которая не может пробить ключевой уровень сопротивления 3,05%, сдерживает подъем американской нацвалюты, сообщает агентство Bloomberg.
Курс евро к доллару составил на 8:30 EET в понедельник $1,1917 по сравнению с $1,1927 на закрытие предыдущей сессии.
Курс доллара относительно японской повысился до 109,91 иены/$1 со 109,66/$1 накануне. Евро подорожал к иене на 0,2%, до 130,99 иены.
По прогнозам аналитиков, опрошенных Dow Jones, рост розничных продаж в США замедлился в апреле до 0,3% с 0,6% месяцем ранее. При этом продажи без учета автомобилей, вероятно, усилили подъем с 0,2% до 0,5%.
"Рынку не хватает ясного чувства направления перед публикацией данных о розничной торговле в США", - считает Такуя Канда из Gaitame.com Research Institute.
Кроме того, на этой неделе предстоят выступления ряда представителей Федеральной резервной системы (ФРС), включая руководителей региональных банков Миннеаполиса и Атланты. В понедельник глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил, что американскому ЦБ следует избегать чрезмерного ужесточения денежно-кредитной политики, которое выровняет кривую доходности гособлигаций.
Австралийский доллар дешевеет по отношению к большинству валют, в том числе на 0,2% к доллару США. Руководители Резервного банка Австралии (РБА, ЦБ страны) считают, что нет особых причин для корректировки денежно-кредитной политики, говорится в опубликованном во вторник протоколе майского заседания. Рост заработной платы и инфляция в Австралии остаются сдержанными.
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