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Анонсирован запуск первой криптовалютной биржи на инфраструктуре NASDAQ
07:56 15.05.2018 |
Первая криптовалютная биржа, в основе которой лежит инфраструктура NASDAQ, будет запущена в июне этого года и предложит пользователям трейдинг с нулевыми комиссиями. Получившая название DX Exchange, на первоначальном этапе она, помимо биткоина, будет поддерживать пять других высоколиквидных активов.
«У этого сотрудничества [с NASDAQ] тройное преимуществ: бренд, технология и регулирование», - сказал CEO DX Exchange Даниэль Сковронски.
По его словам, опирающаяся на инфраструктуру NASDAQ технология, куда входит, например, движок мэтчинга заявок, используется более чем 70 традиционными биржами. Кроме того, NASDAQ требует от бирж соблюдения высочайших стандартов нормативно-правого регулирования, что позволяет избежать наиболее распространенных ошибок багов и предотвратить создание фейковых торговых объемов.
Эти стандарты, отметил Даниэль Сковронски, включают в себя недавно полученную лицензию в Эстонии, а также лицензию Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC). Резиденты США, впрочем, на этом этапе к торгам на DX Exchange допущены не будут, хотя компания и ведет диалог с американскими регуляторами на получение необходимой лицензии.
Если говорить о самом трейдинге, биржа предложить покупку криптовалют за фиат, торги между криптовалютами, а также конвертирование монет обратно в фиат и его вывод.
«Мы создали сервис одного окна для обмена фиата и криптовалют, хранения монет и кошелька», - добавил глава DX Exchange.
На первоначальном этапе планируется добавление шести ведущих активов, включая биткоин, Bitcoin Cash, Ethereum и Litecoin. В дальнейшем DX Exchange намерена добавить еще 20-25 монет, а также некоторые небольшие токены, при этом, как настаивает Даниэль Сковронски, это будут только те активы, которые действительно имеют ценность.
Напомним, ранее результаты исследования, проведенного платформой социальной торговли eToro, показали, что подавляющее большинство криптовалютных трейдеров не имеет предыдущего опыта торговли на биржах.
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