Биткоин кошелек BTC.com добавлен в магазин приложений Huawei

Корпорация Huawei Technologies добавила в предустановленный фирменный магазин приложений AppGallery биткоин-кошелек BTC.com от Bitmain Technologies. Криптоприложение будет доступно для владельцев новых смартфонов Huawei и Honor, а в дальнейшем и для более старых моделей, пишет Bloomberg.

По словам вице-президента по операционной деятельности BTC.com Алехандро де ла Торре, традиционная банковская система не может удовлетворить растущий спрос на безналичные платежи с помощью приложений.

«В таких условиях мы рассматриваем подобное сотрудничество как хорошую возможность для выхода на китайский рынок», - отметил он.

В свою очередь вице-президент по развитию мобильных сервисов Huawei Джейми Гонзало подчеркнул, что в будущем использование криптовалют по всему миру станет более масштабным.