Финансовые новости
- |
- 15.05.18
- |
- 05:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Депозитные ставки для физлиц 14.05.18
17:30 14.05.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 14 мая 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|14.05.18
|11.05.18
|14.05.18
|11.05.18
|14.05.18
|11.05.18
|3 месяца
|13.40
|13.72
|2.16
|2.30
|1.22
|1.38
|6 месяцев
|14.19
|14.51
|2.89
|3.09
|1.60
|1.75
|9 месяцев
|14.09
|14.24
|3.19
|3.33
|2.16
|2.33
|12 месяцев
|14.15
|14.34
|3.44
|3.56
|2.11
|2.27
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В очередь за Коломойским: что получит Украина от поражения России в Гааге
|ФГВФЛ нашел повод для групповых исков
|Сбитый летчик. Почему уходит Сурков и чего ждать Украине
|«Любимец» НАБУ: Чем известен умерший судья Бобровник
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Торговля на межбанке 14 мая была достаточно спокойной
|Биткоин кошелек BTC.com добавлен в магазин приложений Huawei
|Фондовые индексы Украины 14 мая показали зеркально противоположную динамику
|Депозитные ставки для физлиц 14.05.18
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 14 мая составил 26.1712 грн
|Доллар США 14 мая дешевеет 4-е торги подряд
Это интересно
|4K-телевизор Xiaomi Mi TV 4S с диагональю 50" обойдётся в $380
|Коллекция Рокфеллера ушла с молотка за 830 млн долларов
|Google Assistant заполучил новые голоса, стал вежливее и вскоре заговорит по-русски
|Google Duplex — искусственный интеллект, который способен сам позвонить за вас в магазин и сделать заказ
|Google показала новые возможности Google Maps и Google Lens
|Телевизоры LG обзавелись интеллектуальным помощником Google Assistant
|Госказначейство предупреждает о телефонных мошенниках