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На межбанке 11 мая объем торгов долларом увеличился на $84,3 млн до $220,8 млн
10:11 14.05.2018 |
В пятницу, 11 мая, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 84,3 млн долларов по сравнению с 10 мая до 220,8 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 94,3 млн долларов по сравнению с 10 мая до 260,8 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в апреле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 4%, или на 331,4 млн долларов до 8,532 млрд долларов по сравнению с мартом.
Курс доллара на межбанке после ослабления в четверг на 5 коп. в пятницу повысился на 1 коп. до 26,19 UAH/USD.
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