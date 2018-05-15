Доллар США 14 мая дешевеет 4-е торги подряд

Курс доллара США опускается четвертые торги подряд относительно корзины основных мировых валют.

"Такая ситуация может быть временной и с легкостью измениться после выхода сильных данных о розничных продажах в США во вторник, но сейчас долларовые покупатели взяли передышку", - полагает аналитик Hantec Markets Ричард Перри.

Поддержку евро оказало заявление председателя Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало о том, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) приближается к завершению программы выкупа активов.

Кроме того, позитивное влияние на единую европейскую валюту оказала новость о том, что итальянская партия "Лига" и движение "Пять звезд" достигли договоренностей по формированию правительства страны и вскоре представят план президенту Италии Серджо Маттарелле, сообщает MarketWatch.

Евро торгуется днем в районе $1,1989 против $1,1943 на закрытие прошлой сессии.

Курс евро находится в понедельник в районе 131,25 иены по сравнению со 130,64 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 109,48 иены против 109,39 иены в пятницу.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опустился на 0,23%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снижается на 0,11%.

Ф.Виллеруа де Гало отметил, что ЕЦБ пока не видит устойчивой корректировки инфляции, которая необходима для отказа от программы количественного смягчения (QE), составляющей с января этого года 30 млрд евро в месяц. Однако он полагает, что нынешнее замедление темпов роста потребительских цен - "несомненно, временное" явление, и ЦБ не будет задерживаться с выходом из QE для того, чтобы помочь странам еврозоны справиться с их долговыми проблемами.

ЕЦБ по мере выхода из QE потребуется скорректировать свои оценки будущей денежно-кредитной политики, полагает Ф.Виллеруа де Гало.

В заявлении по итогам последнего, апрельского, заседания Центробанка было сказано, что ставки останутся на текущих уровнях еще долго (well past) после завершения QE. "Что касается первого повышения ставок, мы могли бы дать дополнительные указания относительно сроков - "well past" означает несколько кварталов, не лет - и относительно зависимости от инфляционного прогноза", - отметил руководитель французского ЦБ.