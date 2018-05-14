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Денежная масса в Украине в апреле возросли на 1,9% - НБУ
Денежная масса в Украине в апреле 2018 года возросла на 1,9% - до 1 трлн 190,948 млрд грн, соответствующие предварительные данные денежно-кредитной статистики обнародованы на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ).
По данным центробанка, такая динамика обусловлена как ростом остатка по депозитам - на 1,7%, до 859,119 млрд грн, так и объем наличных средств в обращении вне банков - на 2,5%, до 331,618 млрд грн.
В целом с начала 2018 года объем денежной массы сократился на 1,5%.
НБУ уточняет, что депозитный портфель банков в национальной валюте в апреле возрос на 3,2% - до 500,652 млрд грн, тогда как в иностранной сократился на 0,4% - до 358,468 млрд грн.
В целом с начала года депозитный портфель банков сократился на 1,9%, в том числе в инвалюте - на 7%. В нацвалюте депозитный портфель возрос на 2,1%.
Доходность депозитных продуктов в национальной валюте для бизнеса за прошлый месяц возросла на 0,3 процентных пункта (п. п.) - до 11,3% годовых, в инвалюте снизилась на 0,3 п. п. - до 2,1% годовых.
В целом за январь-апрель ставка по гривневым депозитам для бизнеса повысилась на 2,6 п. п., по валютным - снизилась на 0,7 п.п.
Процентная ставка по депозитам в нацвалюте для населения по итогам апреля выросла на 0,1 п. п. - до 11% годовых, в инвалюте снизилась на 0,1 п. п. - до 2,3% годовых.
С начала текущего года ставка по депозитам для населения в нацвалюте повысилась на 0,5 п.п., в инвалюте снизилась на 0,4 п.п.
Кредитный портфель банков в апреле возрос на 0,1% - до 1 трлн 30,288 млрд грн. При этом объем кредитов в национальной валюте возрос на 0,7% - до 587,108 млрд грн, тогда как в иностранной сократился на 0,7% - до 443,180 млрд грн.
С начала года кредитный портфель банков возрос на 1,4%, в том числе в национальной валюте - на 3,1%, в иностранной сократился на 0,6%.
По данным НБУ, стоимость гривневых кредитов для бизнеса в прошлом месяце повысилась на 0,1 п.п. - до 16,7% годовых, валютных осталась неизменной на уровне 6,7% годовых.
В целом за первые четыре месяца года стоимость кредитов для корпоративных заемщиков в гривне повысилась на 2,4 п.п., в инвалюте снизилась на 0,8 п.п.
Стоимость гривневых кредитов для населения по итогам апреля выросла на 0,2 п.п. - до 31,5% годовых, в инвалюте - на 1,2 п.п., до 7,6% годовых.
С начала 2018 года стоимость заимствования для населения в нацвалюте возросла на 2,8 п.п., в инвалюте снизилась на 0,8 п.п.
Денежная база в апреле возросла на 4,8% - до 412,240 млрд грн. Рост за первые четыре месяца года составил 3,3%.
Чистые международные резервы в апреле возросли на 5% - до $6,661 млрд, задолженность банков по кредитам рефинансирования сократилась на 4,8% - до 59,973 млрд грн.
В целом с начала года чистые валютные резервы сократились на 0,2%, задолженность банков по кредитам рефинансирования - на 12,6%.
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