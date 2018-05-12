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Биткоин продолжает дешеветь, сползая к отметке $8,5 тыс
23:28 11.05.2018 |
Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin), в пятницу утром пробившая вниз рубеж в 9 тысяч долларов, продолжает снижаться в район 8,5 тысячи долларов на негативных новостях об обысках на крупной корейской криптовалютной бирже, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 21.47 EET биткоин дешевел на 6,84% - до 8,623 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 5,5% - до 8,6 тысячи долларов, на OKEx - на 5,76%, до 8,6 тысячи долларов.
Альтернативные криптовалюты также снижаются в цене: Ethereum - на 7,7%, до 685,7 доллара, Ripple - на 10,6%, до 0,7 доллара, Bitcoin Cash - на 11,24%, до 1404,16 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 333,4 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 36,5% всего рынка криптовалют.
"Как и ожидалось по последним тенденциям рынка, из-за низких объемов и бездействия покупателей (биткоин - ред.) на уровне 9,4 тысячи долларов не смог продолжить рост и ушел на коррекцию. Сейчас эстафету переняли продавцы, и в этом им посодействовали негативные новости о бирже UpBit, а именно: проведены обыски в крупнейшей криптовалютной бирже UPbit, биржа обвиняется в мошенничестве", - прокомментировал аналитик TheTokenFund и TokenBox Александр Литвинович.
По словам аналитика, прорыв вниз психологической отметки в 9 тысяч долларов открыл путь к дальнейшему снижению курса биткоина - в район 8,5-8,3 тысячи долларов.
"Однако на ближайшее время есть позитивные надежды на рост выше 10 тысяч долларов в связи с началом большой конференции Consensus в Нью-Йорке с 14 по 16 мая", - добавил вместе с тем Литвинович.
Инициатором криптовалютной конференции Consensus является управляющий партнер Fundstrat Global Advisors Том Ли (Tom Lee). По его словам, в 2018 году событие станет рекордным по количеству участников и гостей - 7 тысяч человек.
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