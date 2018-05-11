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Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26.1986 грн
15:33 11.05.2018 |
НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.
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Час
|
11.05.2018
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10.05.2018
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Кількість угод
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Обсяг купівлі та продажу,
млн. дол. США
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Середньозважений курс
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Середньозважений курс
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9:30
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10:00
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-
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-
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-
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-
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10:30
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6
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6.60
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26.1977
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26.2213
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11:00
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108
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81.26
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26.2027
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26.2093
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11:30
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158
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110.64
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26.2034
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26.2021
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12:00
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258
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170.26
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26.2014
|
26.2006
|
12:30
|
336
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213.98
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26.2010
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26.1982
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13:00
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398
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255.22
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26.2013
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26.1967
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13:30
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446
|
299.74
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26.1999
|
26.1926
|
14:00
|
470
|
324.98
|
26.1998
|
26.1929
|
14:30
|
520
|
377.98
|
26.1982
|
26.1930
|
15:00
|
550
|
408.46
|
26.1985
|
26.1930
|
15:30
|
564
|
412.62
|
26.1986
|
26.1929
|
16:00
|
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26.1925
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16:30
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26.1922
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17:00
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26.1922
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