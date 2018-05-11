На межбанке 10 мая объем торгов долларом уменьшился на $67,3 млн до $136,5 млн

В четверг, 10 мая, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 67,3 млн долларов по сравнению с 8 мая до 136,5 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 75,1 млн долларов по сравнению с 8 мая до 166,5 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в апреле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 4%, или на 331,4 млн долларов до 8,532 млрд долларов по сравнению с мартом.

Курс доллара на межбанке после ослабления во вторник на 3 коп. в четверг опустился на 5 коп. до 26,18 UAH/USD.