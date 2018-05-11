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Доллар 11 Мая торгуется разнонаправленно к евро и иене на данных по инфляции в США
08:34 11.05.2018 |
Доллар дешевеет в пятницу утром к евро и дорожает к иене, инвесторы продолжают оценивать статданные по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.51 EET курс евро к доллару рос до 1,1916 доллара за евро с 1,1915 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене увеличивался до 109,44 иены за доллар со 109,39 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,06%, до 92,7 пункта.
В четверг министерство труда США сообщило, что потребительские цены в стране в апреле ожидаемо выросли на 2,5% в годовом выражении. При этом в месячном выражении инфляция составила 0,2% против прогноза в 0,3%. Базовая инфляция в США - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - за апрель в месячном исчислении составила 0,1%, в годовом - 2,1%, при прогнозах на уровне 0,2% и 2,2% соответственно.
По мнению экспертов, данные статистики несколько понижают шансы на активное ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США.
"Учитывая недавнее повышение цен на нефть, более слабый доллар в начале этого года, а также снижение налогов в США, рынки явно обеспокоены риском роста инфляции", - приводит агентство Рейтер мнение главного аналитика Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Минори Учиды (Minori Uchida)
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