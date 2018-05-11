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Стоимость золота 11 мая перешла к снижению после роста накануне
08:13 11.05.2018 |
Золото снижается в цене в пятницу утром после достижения максимальной отметки с конца апреля накануне на информации по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.
По состоянию на 7.47 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,6 доллара, или на 0,2%, до 1319,7 доллара за тройскую унцию. В четверг золото подорожало до 1322,3 доллара за унцию, что стало самым высоким уровнем закрытия с 27 апреля. Стоимость июльского фьючерса на серебро - снижается на 0,14%, до 16,73 доллара за унцию.
В четверг цена на драгоценный металл росла после того, как министерство труда США сообщило, что инфляция в стране в апреле составила 0,2% в месячном выражении против прогноза в 0,3%. Такая статистика снижает шансы на ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США, что негативно сказывается на курсе доллара (в четверг его индекс сокращался на 0,2%) и позитивно - на стоимости золота.
"Стоимость золота застряла между отметками 1300 и 1360 долларов. Очевидно, что для выхода из этого диапазона необходимо значительное неожиданное событие", - сказал агентству MarketWatch главный стратег SIA Wealth Management Inc. Колин Цешински (Colin Cieszynski).
В то же время мировые инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг Ирана. Геополитическая напряженность повышает спрос на более надежные активы, к которым традиционно относится золото. Во вторник президент США Дональд Трамп объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп заявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.
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