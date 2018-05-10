Фунт 10 мая перешел к снижению на итогах заседания Банка Англии

Курс фунта стерлингов к доллару в четверг днем снижается после публикации итогов заседания Банка Англии и на прогнозах регулятора по инфляции и ВВП Великобритании, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.27 EET курс фунта стерлингов к доллару опускался до 1,352 доллара с 1,3548 доллара за фунт на предыдущем закрытии. До публикации результатов заседания Банка Англии пара торговалась на уровне 1,3605 доллара за фунт. Курс евро к доллару рос до 1,1871 доллара за евро с 1,185 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 109,59 иены за доллар со 109,72 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,12%, до 92,93 пункта.

Трейдеры оценивают итоги майского заседания Банка Англии. Регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,5% годовых и подтвердил объем выкупа активов с рынка в 435 миллиардов фунтов стерлингов, как и ожидалось.

Вместе с тем, Банк Англии отметил, что ожидает более быстрого снижения инфляции в Великобритании, чем прогнозировалось ранее. Так, по мнению британского ЦБ, индекс потребительских цен в стране опустится до целевого уровня в 2% уже через два года. Кроме того, регулятор предварительно оценивает рост ВВП Великобритании в первом квартале в 0,1%, в то время как по итогам прошлого заседания прогнозировал рост на 0,4%.

Валютные трейдеры также обратили внимание на статистику из Великобритании. Объем промышленного производства в стране в марте вырос на 0,1% по сравнению с февралем, а в годовом выражении - на 2,9%. Месячный показатель совпал с прогнозами экспертов, при этом в годовом выражении ожидался больший рост - на 3,1%.