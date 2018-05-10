Председатель НКЦБФР Хромаев считает необходимым признать отдельные криптовалюты финансовым инструментом

Председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев считает, что отдельные криптовалюты необходимо признать финансовым инструментом.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Считаю очень своевременным рассмотреть на ближайшем заседании Совета финансовой стабильности вопрос признания некоторых криптоединиц как финансового инструмента, сформулировать подходы к признанию деятельности с ними и начать соответствующие законодательные процессы", - написал он.

Он отметил, что криптоиндустрия за последние три года активно развивалась и через активную практику начала формулировать определенные стандарты и правила ведения финансовой деятельности.

По его словам, "точка невозврата" уже в прошлом, и криптоиндустрия будет оставаться неотъемлемой частью экономических и финансовых отношений.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг не признают криптовалюту платежным средством, денежным суррогатом или ценностью.