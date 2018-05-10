Финансовые новости
- |
- 10.05.18
- |
- 23:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Председатель НКЦБФР Хромаев считает необходимым признать отдельные криптовалюты финансовым инструментом
11:29 10.05.2018 |
Председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев считает, что отдельные криптовалюты необходимо признать финансовым инструментом.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.
"Считаю очень своевременным рассмотреть на ближайшем заседании Совета финансовой стабильности вопрос признания некоторых криптоединиц как финансового инструмента, сформулировать подходы к признанию деятельности с ними и начать соответствующие законодательные процессы", - написал он.
Он отметил, что криптоиндустрия за последние три года активно развивалась и через активную практику начала формулировать определенные стандарты и правила ведения финансовой деятельности.
По его словам, "точка невозврата" уже в прошлом, и криптоиндустрия будет оставаться неотъемлемой частью экономических и финансовых отношений.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг не признают криптовалюту платежным средством, денежным суррогатом или ценностью.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рост цен производителей в Украине в апреле замедлился до нуля – Госстат
|Инфляция в Украине в апреле замедлилась до 0,8%, в годовом измерении до 13,1% – Госстат
|Пенсійна реформа дала збій, або Чому введення другого рівня під загрозою
|Трамп и Нетаньяху обыграли Тегеран и Москву
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Фондовые индексы Украины после выходного продолжили умеренную восходящую динамику
|Депозитные ставки для физлиц 10.05.18
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 10 мая составил 26.1922 грн
|Bloomberg запускает индекс криптовалюты
|Фунт 10 мая перешел к снижению на итогах заседания Банка Англии
|Биржи АТР 10 мая закрылись ростом на фоне удорожания нефти из-за ситуации с иранским соглашением
Это интересно
|Что делать, если вас не ценят на работе
|Автомобили Volvo начнут обмениваться данными в реальном времени
|Volvo добавит Google Assistant, Play Store и Maps в информационно-развлекательную систему автомобилей
|Как люди без высшего образования становятся гендиректорами
|Volkswagen рассказал о системе ночного видения Touareg
|Что нужно знать о поиске работы после увольнения
|Названы страны с самым чистым воздухом в мире