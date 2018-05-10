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На межбанке 8 мая объем торгов долларом увеличился на $0,4 млн до $203,8 млн
10:53 10.05.2018 |
Во вторник, 8 мая, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 0,4 млн долларов по сравнению с 7 мая до 203,8 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 7 млн долларов по сравнению с 7 мая до 241,6 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 0,2%, или на 15,6 млн долларов до 8,201 млрд долларов по сравнению с февралем.
Курс доллара на межбанке после ослабления в понедельник на 6 коп. во вторник понизился на 3 коп. до 26,23 UAH/USD.
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