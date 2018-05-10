Почему банки не продают валюту без паспорта

Сергей Шевчук / LIGA.net

Банки продолжают продавать валюту населению только по паспортам. Это не требование НБУ - регулятор разрешил проводить такие операции без удостоверения личности клиента еще в августе 2016 года.

Заметная часть рынка этим правом не пользуется. Опрошенные LIGA.net банкиры отмечают, что это их внутренняя инициатива - требуя паспорт, банки пытаются следить за соблюдением дневных лимитов НБУ на покупку валюты физлицами. Сейчас это 150 000 грн или примерно $5700.

В Нацбанке добавляют, что каждый банк сам вправе определять порядок продажи валюты. Корреспондент LIGA.net под видом клиента позвонил в отделения банков с крупнейшими розничными сетями. В восьми из пятнадцати финучреждений подчеркнули, что без паспорта валюту не продают.

Чем руководствуются банкиры и не нарушают ли их требования права потребителей?

Разная практика

В большинстве случаев кассиры банка требуют у покупателей валюты исключительно оригинал паспорта. В А-Банке нужно обязательно предъявлять идентификационный код, а также показать страницу паспорта с пропиской.

В банке Пивденный согласны на любой документ, удостоверяющий личность. «Нам нужно определить резидентность клиента, поскольку банк продает валюту только резидентам Украины», - сообщили LIGA.net в одном из киевских отделений банка Пивденный.

В Укрсиббанке требуют паспорт не только при покупке, но и при продаже валюты.

Банки, которые продают валюту без паспорта, могут устанавливать дополнительные ограничения. В Укргазбанке без документа можно купить валюты не более, чем на 15 000 грн ($570). Менеджер харьковского офиса Мегабанка отметил, что без паспорта можно купить только «небольшую» сумму - конкретное решение о продаже банк принимает в частном порядке.

Еще один нюанс - в банках советуют заранее уточнять наличие нужного объема валюты в конкретном отделении. В день (с паспортом или без) можно купить не более эквивалента 150 000 грн в пределах одного банка. Процедура продажи более крупных сумм одному клиенту гораздо сложнее - в таких случаях нужно показать документы, подтверждающие происхождение денег, отмечает член правления Forward Bank Андрей Ковтун.

В небанковских обменниках паспорт, как правило, не требуют. Такой практики нет в трех киевских обменниках, с которыми связывалась LIGA.net. Аналогичный ответ дали в обменниках Львова, Харькова и Одессы.

Коллизия от НБУ

Нацбанк отменил обязательную продажу валюты по паспортам в августе 2016 года (постановление №364), а ограничение в 150 000 ввел в декабре (№410), напоминает старший юрист юрфирмы Ervis Катерина Брэдуляк.

Либерализация изначально не обязывала банки отказываться от требования просить клиентов предъявить паспорт, говорит начальник расчетно-операционного центра банка Кредит Днепр Елена Стрехо. Установив верхнюю планку «безпаспортных» сделок в 150 000 грн, НБУ создал коллизию: банки вынуждены обязательно отслеживать соблюдение клиентами этого потолка, объясняет директор департамента инкассации банка ПУМБ Андрей Бодян.

«В 410-м Постановлении есть оговорка, что на время его действия все прочие нормативно-правовые акты НБУ действуют в части, не противоречащей требованиям данного постановления, - рассказывает Бодян. - Для банков это дает основания считать, что в вопросах продажи валюты нужно руководствоваться именно 410-м постановлением, а не чем-то другим».

Особенно трудно контролировать лимит на одного клиента банкам с большой филиальной сеткой, говорит директор департамента казначейских операций Укргазбанка Алексей Ефремов. Правило «обязательного паспорта» банки обычно устанавливают дополнительными внутренними положениями, добавляет он.

Несмотря на действие 410-го постановления, финучреждения должны сами решить, будут они требовать у клиентов паспорта или нет, отмечают Нацбанке.

Как рассказали LIGA.net в пресс-службе Ощадбанка, внутренняя норма относительно паспортов будет действовать в финучреждении до тех пор, пока регулятор не снимет ограничение на дневные операции физлиц с валютой.

Анонимность вне закона

Банки надеются, что вскоре НБУ отменит "правило 150 000", отмечает старший эксперт сектора развития розничного бизнеса ОТП Банка Наталья Волковская. Вывести операции ниже этой суммы из-под валютного контроля регулятор планировал с введением нового закона о валюте. Сейчас он находится в парламенте с президентской пометкой "неотложный".

Пока у финучреждений есть все законные основания для того, чтобы требовать у клиента паспорт даже при самых мелких операциях с валютой, подчеркивают в НБУ. Согласно декрету Кабмина «О валютном регулировании» банки имеют полномочия агентов валютного контроля, что дает право требовать документы, в том числе, и при сделках до 150 000 грн, поясняют в пресс-службе регулятора.

Банки также могут ссылаться на нормы об идентификации клиентов, которые упоминаются в законах «О банках и банковской деятельности» и «О финмониторинге», добавляет Брэдуляк.

Полноценную идентификацию банки не будут проводить для своих действующих клиентов, говорит Волковская из ОТП. Но и в таком случае кассиру придется предъявить документ, уточняет управляющий партнер ЮК Касьяненко и Партнеры Дмитрий Касьяненко. Согласно закону «О нотариате» идентифицировать личность при заключении коммерческих сделок можно только с помощью паспорта, отмечает Брэдуляк. Как вариант можно предъявить загранпаспорт, диппаспорт или национальный паспорт иностранца.

Теоретически, финучреждение может еще больше ограничить продажу валюты в одни руки, ссылаясь на 148-е Постановление НБУ, которое лимитирует дневные расчеты наличными 50 000 грн, говорит юрист ЮК Волхв Ярослава Борка.

Документы не требуются для покупки валюты под погашение кредитов, добавляет Брэдуляк. Некоторые банки контролируют соблюдение лимита в 150 000 грн другими методами, например, через смс-сообщение на мобильный номер покупателя, рассказывает Стрехо из банка Кредит Днепр.

«Анонимность клиента вообще не предусмотрена нашим законодательством, - говорит Брэдуляк. - Тем, кто желает сохранить в тайне покупку валюты, придется обратиться к обменнику».