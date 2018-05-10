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Курс доллара 10 мая незначительно изменяется к мировым валютам в ожидании статданных из США
09:26 10.05.2018 |
Курс доллара показывает незначительную разнонаправленную динамику по отношению к основным мировым валютам в преддверии выхода данных по инфляции в США за апрель, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.25 EET курс евро к доллару повышался до 1,1862 доллара за евро с 1,185 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене рос до 109,77 иены за доллар со 109,72 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 93,01 пункта.
В четверг в центре внимания инвесторов находятся ежемесячные статданные по инфляции в США - участники торгов ожидают увидеть ее ускорение в минувшем месяце. Согласно прогнозу аналитиков, министерство труда страны сообщит, что потребительские цены в США в апреле в годовом выражении выросли на 2,5%, а в месячном - на 0,3%. При этом месяцем ранее показатель снизился на 0,1% в месячном исчислении и вырос на 2,4% - в годовом.
Старший экономист Sumitomo Mitsui Trust Аяко Сера (Ayako Sera), мнение которой приводит агентство Рейтер, отметила, что выход США из "иранской сделки" оказал не слишком значительное влияние на курс американской валюты.
Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп заявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки. Представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила в среду, что США готовятся ввести дополнительные санкции в отношении Ирана на следующей неделе.
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