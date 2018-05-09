ФРС Сан-Франциско: запуск фьючерсов на биткоин обусловил рост и падение его цены

Запуск фьючерсов на биткоин в конце 2017 года сыграл роль в последующем движении его курса. Об этом говорится в экономическом письме, опубликованном Федеральным резервным банком Сан-Франциско.

Согласно документу, стремительный взлет и последующее снижение цены биткоина соответствуют традиционному поведению рынка актива после запуска фьючерсов на его основе. Аналогичная ситуация произошла, например, с облигациями в начале 2000-х годов.

«Появление блокчейна позволило представить новый финансовый инструмент - биткоин. На его рост ставили оптимистично настроенные инвесторы, пока не были запущены фьючерсы, которые позволили войти на рынок пессимистам, что сыграло роль в разворотной динамике цены биткоина», - говорится в сообщении.

CBOE и CME запустили фьючерсы на биткоин в декабре 2017 года. В это же время первая криптовалюта достигла исторического максимума выше $20 000, после чего вернулась к отметке $6 000 в начале февраля.

Авторы доклада утверждают, что запуск фьючерсов положил конец «однобокому спросу спекулянтов».

«Ключевым фактором, который будет определять цену биткоина в долгосрочной перспективе, станет его роль как средства совершения транзакций, не стесненных границами государств и отличающихся низкими комиссиями, в то время как спекулятивная составляющая постепенно утратит свое значение», - говорится в документе ФРС Сан-Франциско.

Напомним, в начале апреля член совета управляющих Федеральной резервной системы США Лаэль Брейнард назвала биткоин и другие криптовалюты «крайне волатильными», однако дала понять, что этот новый класс активов не создает угрозу стабильности американской экономики.