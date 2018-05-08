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Евробонды Украины вошли в отрицательный тренд
17:30 08.05.2018 |
Суверенные еврооблигации Украины в конце апреля вошли в отрицательный тренд и до настоящего времени подешевели на 1-3 процентных пункта (п.п.).
По данным агентства Bloomberg, больше всех упали в стоимости долгосрочные выпуски, их котировки находятся ниже 100% номинала, а доходность от 8,19% годовых. При этом самые "длинные" бумаги - с погашением в 2032 году в настоящее время котируются на уровне 89,55% номинала с доходностью 8,621% годовых.
Цены кратко- и среднесрочных еврооблигаций находятся в пределах 100-102,7% номинала с доходностью 5,4-7,57% годовых.
Начало нисходящей динамики совпало во времени с завершением ежегодного весеннего собрания Международного валютного фонда (МВФ) и группы Всемирного банка (ВБ) в Вашингтоне, участие в котором, в том числе, принимала делегация из Украины.
Трейдер инвестгурппы ICU Виталий Сивач допускает, что именно отсутствие прогресса в переговорах с Фондом послужило импульсом к продаже украинских суверенов.
"Инвесторы находились в ожидании, что в Украине будет создан Антикоррупционный суд, после чего будет получен очередной транш МВФ. Эти ожидания не оправдались в полной мере: создание суда затягивается. Поэтому аппетит инвесторов к украинскому риску снижается", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".
В то же время руководитель аналитического отдела инвесткомпании "Конкорд Капитал" Александр Паращий считает, что отрицательная динамика котировок украинских бумаг обусловлена ростом доходности на американские обязательства в течение апреля. В подтверждение своих слов эксперт обратил внимание на "охлаждение" интереса иностранных инвесторов к высоко-рисковым долговым инструментам по всему миру.
Более того, добавил А.Паращий, если бы инвесторы действительно разуверились в дальнейшем сотрудничестве Украины с МВФ, падение котировок было бы более серьезным: кривая суверенных еврооблигаций вмиг поднялась бы на 3-6 п.п., особенно в "короткой" ее части.
"Если в недавнем движении украинских бумаг и закладывались какие-то опасения срыва сделки с МВФ, то в незначительной степени. Иностранным фондам трудно представить, что наша власть может рассориться с Фондом из-за "какого-то" Антикоррупционного суда", - полагает эксперт.Во время визита в Вашингтон глава министерства финансов Александр Данилюк высказал предположение, что Украина может разместить часть еврооблигаций из общего объема, планируемого в текущем году, до получения страной пятого кредитного транша от МВФ.
"Правительство может разместить часть еврооблигаций до заключения соглашения с МВФ на рабочем уровне. Правительство внимательно следит за ситуацией и конъюнктурой рынка", - сказал тогда А.Данилюк в интервью агентству Bloomberg.
Собеседник агентства "Интерфакс-Украина", пожелавший остаться неназваным, считает, что нынешняя конъюнктура рынка вряд ли располагает к выходу Украины, даже с небольшим выпуском.
"Если бы Украина завтра предложила новые облигации, нужно было бы ориентироваться на доходность в пределах 8,7-8,8% годовых, что, наверное, немного выше того, что готов платить Минфин", - сказал он.
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