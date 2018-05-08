Депозитные ставки для физлиц 08.05.18

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Депозитные ставки для физлиц 08.05.18

16:59 08.05.2018 |

Финансы

Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 8 мая 2018г.

Период UAH USD EUR
 07.05.1808.05.1807.05.1808.05.1807.05.1808.05.18
3 месяца 13.72 13.72 2.30 2.30 1.38 1.38
6 месяцев 14.51 14.51 3.09 3.09 1.75 1.75
9 месяцев 14.24 14.24 3.33 3.33 2.33 2.33
12 месяцев 14.34 14.34 3.56 3.56 2.27 2.27

Источник: НБУ.

Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

17:40 Ры­нок ак­ций Укра­и­ны за­вер­шил тор­ги 8 мая уме­рен­ным ро­стом

17:30 Ев­ро­бон­ды Укра­и­ны во­шли в от­ри­ца­тель­ный тренд

17:11 ОВГЗ в об­ра­ще­нии по сум­ме ос­нов­но­го дол­га на 08.05.18

16:59 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 08.05.18

16:10 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 8 мая со­ста­вил 26.2190 грн

15:45 Дол­лар об­но­вил мак­си­мум с на­ча­ла го­да на за­яв­ле­ни­ях Пау­эл­ла

15:15 В ап­ре­ле чи­стая по­куп­ка НБУ ин­ва­лю­ты на меж­бан­ке со­ста­ви­ла $302,7 млн

15:10 В ап­ре­ле объ­ем опе­ра­ций на меж­бан­ке вы­рос на 4% до $8,5 млрд

15:01 НБУ на­чал стресс-те­сти­ро­ва­ние 25 бан­ков

14:59 Укра­ин­ские бан­ки в I кв.-2018 на­рас­ти­ли при­быль в 2,7 ра­за к I кв.-2017 – НБУ

12:35 Бир­жи АТР за­кры­лись 8 мая пре­иму­ще­ствен­но ро­стом ин­дек­сов по­сле вы­хо­да стат­дан­ных из КНР

11:32 Стра­хов­щи­ки уве­ли­чи­ли сбор пре­мий по "Зе­ле­ной карте" на 30,6% до 324,2 млн гри­вен в ян­ва­ре-мар­те

11:19 НБУ про­дал 7 мая бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 17 624 млн гри­вен

11:15 На меж­бан­ке 7 мая объ­ем тор­гов дол­ла­ром уве­ли­чил­ся на $18,4 млн до $203,4 млн

10:50 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 08.05.18

• дальше…

18:16 Нефть про­дол­жа­ет де­ше­веть в ожи­да­нии ре­ше­ния Трам­па по Ира­ну, Brent тор­гу­ет­ся у $75,4 за бар­рель

15:59 "Нафтогаз" от­ме­нил тен­дер на со­про­вож­де­ние ан­банд­лин­га из-за не­воз­мож­но­сти пе­ре­оформ­ле­ния кон­трак­та на тран­зит

14:48 За­чем Же­ва­го лик­ви­ди­ру­ет Ро­са­ву

13:39 Мин­фин про­гно­зи­ру­ет финан­си­ро­ва­ние го­син­вест­про­ек­тов в 2019-2021гг на уровне 2018г во­пре­ки ре­ко­мен­да­ции МЭРТ

11:53 Укра­ин­цы уве­ли­чи­ли де­кла­ри­ро­ва­ние до­хо­дов на 13% до 57,5 млрд гри­вен в 2017, - ГФС

09:31 Пред­ста­ви­те­ли от­расле­вых ас­со­ци­а­ций и биз­нес со­об­ществ вы­сту­пи­ли в под­держ­ку фор­муль­но­го це­но­об­ра­зо­ва­ния на энер­го­но­си­те­ли

09:22 Сто­и­мость зо­ло­та сни­жа­ет­ся 8 мая на фоне удо­ро­жа­ния дол­ла­ра

09:06 Ко­му пре­кра­тят вы­пла­ту жи­лищ­ных суб­си­дий и за­чем их нуж­но пе­ре­оформ­лять

08:39 Про­да­жи б/у ав­то­мо­би­лей в Укра­ине вы­рос­ли на 44%

07.05 Боль­шин­ство се­тей АЗС по­вы­си­ли це­ны на ав­то­газ 7 мая

• дальше…

18:40 Рос­сия мо­жет от­ло­шить за­пуск двух ра­кет с Во­сточ­но­го из-за им­пор­то­за­ме­ще­ния

18:04 Уже­сто­чит ли Пу­тин по­ли­ти­ку в от­но­ше­нии Ка­зах­ста­на?

16:08 Ве­ли­ко­бри­та­ния хо­чет за­пре­тить влаж­ные сал­фет­ки

15:40 Ми­нистр эко­но­ми­ки Гер­ма­нии едет в Моск­ву и Ки­ев на пе­ре­го­во­ры по “Се­вер­но­му по­то­ку-2”

13:32 Па­ши­ня­на вы­бра­ли пре­мье­ром Ар­ме­нии: кто с ним бу­дет ра­бо­тать?

12:56 Мед­ве­дев и Ко, или Уз­кий круг Пу­ти­на за­мкнул­ся

12:33 По­слы ЕС рас­смот­рят рас­ши­ре­ние санк­ций про­тив Рос­сии

11:27 По­че­му ны­неш­ний шанс ре­фор­ми­ро­вать ЕС мо­жет ока­зать­ся по­след­ним

08:27 В Япо­нии уже­сто­чи­ли тре­бо­ва­ния к крип­то­ва­лют­ным бир­жам

08:13 "Хезболла" празд­ну­ет по­бе­ду на вы­бо­рах в Ли­ване

07.05 Пу­тин внес в Гос­ду­му кан­ди­да­ту­ру Мед­ве­де­ва на пост пре­мье­ра

07.05 Nestle при­об­ре­ла пра­ва на про­да­жу по­тре­би­тель­ских то­ва­ров Starbucks за $7,15 млрд

07.05 Сол­неч­ные ба­та­реи на но­вых до­мах в Ка­ли­фор­нии мо­гут стать обя­за­тель­ны­ми

07.05 Встре­ча Трам­па и Ким Чен Ына со­сто­ит­ся в Син­га­пу­ре

07.05 Ка­зах­стан: сколь­ко сто­ит по­ме­нять ал­фа­вит стра­ны

• дальше…

19:19 Но­вый по­ря­док за­чис­ле­ния уче­ни­ков в пер­вый класс всту­пил в си­лу

02.05 Ва­кант­ность офи­сов в Ки­е­ве за І квар­тал со­кра­ти­лась до 10,6% – JLL

02.05 За въезд в Ев­ро­со­юз укра­ин­цам нуж­но бу­дет за­пла­тить 7 ев­ро

27.04 8 рай­о­нов Ки­е­ва от­клю­че­ны от го­ря­че­го во­до­снаб­же­ния до 1 июня из-за пе­ре­под­пи­са­ния до­го­во­ров с "Киевгазом", - КГГА

27.04 В Ки­ев­ской об­ла­сти по­ли­цей­ские на­пра­ви­ли в суд об­ви­ни­тель­ный акт в от­но­ше­нии груп­пы вы­мо­га­те­лей-псев­до­ак­ти­ви­стов

26.04 Сколь­ко зрад в за­пус­ке мед­ре­ест­ра eHealth

25.04 Гла­ва Де­пар­та­мен­та ин­форм­тех­но­ло­гий КГГА Юрий На­за­ров: осе­нью элек­трон­ный би­лет для все­го транс­пор­та бу­дет за­пу­щен

25.04 Раз­ре­ше­ние ор­га­нам мест­но­го са­мо­управ­ле­ния за­пре­щать про­да­жу ал­ко­го­ля в опре­де­лен­ное вре­мя су­ток всту­пи­ло в си­лу

24.04 Ми­н­ин­фра­струк­ту­ры пред­ло­жи­ло за­крыть воз­мож­ность вхо­да рос­сий­ских су­дов во внут­рен­ние во­ды стра­ны

24.04 За­ко­но­да­тель­ная “пу­стыш­ка”: За­чем МЭРТ штра­фы за от­сут­ствие ре­ги­стра­ции

24.04 "Киевпастранс" на­ме­рен по­вы­сить та­ри­фы на про­езд в на­зем­ном ком­му­наль­ном транс­пор­те Ки­е­ва до 8 гри­вен с 15 июля

24.04 В Укра­ине хо­тят про­ве­сти про­вер­ки про­жи­ва­ния граж­дан по “про­пис­ке”: на­ру­ши­те­лям гро­зит штраф

23.04 Тор­го­вые цен­тры Ки­е­ва уда­ри­лись в ре­кон­цеп­цию

23.04 Все­лен­ский Пат­ри­ар­хат на­чи­на­ет про­це­ду­ры, не­об­хо­ди­мые для предо­став­ле­ния ав­то­ке­фа­лии Укра­ин­ской пра­во­слав­ной церк­ви

23.04 Толь­ко чет­верть укра­ин­цев от­кла­ды­ва­ет день­ги на пен­сию

• дальше…

07.05 СБУ уста­но­ви­ла при­част­ность кад­ро­вых во­ен­ных ВС РФ к об­стре­лу Ма­ри­у­по­ля ра­ке­та­ми в 2015г, пе­ре­даст ма­те­ри­а­лы в Меж­ду­на­род­ный суд ООН

07.05 Кнут ин­тел­лек­ту­аль­ной соб­ствен­но­сти: по­че­му США за­бра­ли у Укра­и­ны тор­го­вые льго­ты

07.05 Об­на­ро­до­ван уро­вень зар­пла­ты но­во­го гла­вы НАПК

07.05 Ту­ка: Укра­и­на не мо­жет ис­поль­зо­вать Javelin на ли­нии раз­гра­ни­че­ния

07.05 Пер­во­май­ский не­ком­плект. Как Па­сеч­ник за­ткнул за по­яс За­хар­чен­ко

05.05 По­ро­шен­ко на­де­ет­ся, что Ан­ти­кор­руп­ци­он­ный суд за­пу­стят в мае

05.05 Бра­зильсь­кий серіал. Які ролі гра­ють Лу­сварґі, СБУ, С14 та Мос­ковсь­кий патріар­хат

04.05 Лу­цен­ко за­явил, что но­вый Ан­ти­кор­руп­ци­он­ный суд в Укра­ине мо­жет на­чать ра­бо­ту в на­ча­ле 2019 го­да

04.05 Без ку­му­ля­тив­но­го эф­фек­та. Би­лец­кий и Тяг­ни­бок ис­то­ща­ют друг дру­га

04.05 Ре­фор­ми за­ра­ди інве­стицій: ЄК по­чи­нає впро­ва­д­жу­ва­ти “план Мар­шал­ла для України”

03.05 По­ро­шен­ко 10 мая встре­тит­ся с Мер­кель и Мак­ро­ном

03.05 Рос­сий­ские по­гра­нич­ни­ки на­ча­ли про­ве­рять на­прав­ля­ю­щи­е­ся в Укра­и­ну суд­на во вре­мя про­хож­де­ния Кер­чен­ско­го про­ли­ва, - Гос­по­гранслуж­ба

02.05 СНБО ввел санк­ции в от­но­ше­нии юри­ди­че­ских и физ­лиц, свя­зан­ных с рос­сий­ской агрес­си­ей про­тив Укра­и­ны

02.05 СНБО Укра­и­ны под­дер­жал пред­ло­же­ние о пре­кра­ще­нии уча­стия укра­ин­ских пред­ста­ви­те­лей в де­я­тель­но­сти ор­га­нов СНГ

02.05 США ре­ши­ли удво­ить раз­мер фин­по­мо­щи Укра­ине на уси­ле­ние ки­бер­без­опас­но­сти с $5 до $10 млн

• дальше…

18:55 Ав­то­мо­би­ли Volvo нач­нут об­ме­ни­вать­ся дан­ны­ми в ре­аль­ном вре­ме­ни

12:18 Volvo до­ба­вит Google Assistant, Play Store и Maps в ин­фор­ма­ци­он­но-раз­вле­ка­тель­ную си­сте­му ав­то­мо­би­лей

07.05 Как лю­ди без выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния ста­но­вят­ся ген­ди­рек­то­ра­ми

05.05 Volkswagen рас­ска­зал о си­сте­ме ноч­но­го ви­де­ния Touareg

05.05 Что нуж­но знать о по­ис­ке ра­бо­ты по­сле уволь­не­ния

05.05 Huawei за­па­тен­то­ва­ла иг­ро­вые ча­сы

05.05 В США вы­дан ор­дер на арест экс-гла­вы Volkswagen

04.05 До­рож­ка для спор­тив­ной ходь­бы Xiaomi вый­дет в кон­це мая

04.05 Xiaomi осва­и­ва­ет ры­нок по­то­ко­во­го вос­про­из­ве­де­ния му­зы­ки и ви­део

04.05 Но­вый дрон Xiaomi сто­ит все­го 64 дол­ла­ра

04.05 NASA по­ка­за­ло ком­пакт­ный ядер­ный ре­ак­тор KRUSTY, ко­то­рый мож­но бу­дет ис­поль­зо­вать при вы­сад­ке на дру­гие пла­не­ты

04.05 Twitter при­звал всех поль­зо­ва­те­лей сме­нить па­ро­ли из-за ошиб­ки в си­сте­ме

03.05 Как уре­гу­ли­ро­вать кон­флик­ты на ра­бо­те

03.05 США мо­гут за­пре­тить про­да­жи ки­тай­ских смарт­фо­нов — Reuters

03.05 Илон Маск утвер­жда­ет, что се­рий­ные гру­зо­ви­ки Tesla Semi бу­дут иметь за­пас хо­да по­чти в 1000 км

• дальше…

07.05 Как лю­ди без выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния ста­но­вят­ся ген­ди­рек­то­ра­ми

05.05 Что нуж­но знать о по­ис­ке ра­бо­ты по­сле уволь­не­ния

05.05 Google объ­явил о но­вых пра­ви­лах раз­ме­ще­ния по­ли­ти­че­ской ре­кла­мы

03.05 Как уре­гу­ли­ро­вать кон­флик­ты на ра­бо­те

24.04 Блок­чейн-бра­у­зер Brave за­клю­чил парт­нер­ство с Dow Jones Media

24.04 По­че­му нель­зя скры­вать от ра­бот­ни­ков горь­кую прав­ду

20.04 Как рас­ска­зы­вать о сво­их та­лан­тах без скром­но­сти, и хва­стов­ства

18.04 За­чем на­чаль­ству ис­кус­ствен­ный ин­тел­лект

18.04 Смех на ра­бо­чем ме­сте - при­знак… че­го?

11.04 По­вы­ше­ние, по­сле ко­то­ро­го хо­чет­ся уво­лить­ся

04.04 Ка­кие стра­те­гии по­мо­гут жен­щи­нам в ка­рье­ре

03.04 Со­зда­тель ан­ти­ви­ру­са McAfee бе­рет по $105 000 за твит о крип­то­ва­лю­тах

02.04 Во­вле­чен­ные со­труд­ни­ки быст­рее вы­го­ра­ют на ра­бо­те

29.03 Пер­вые 100 дней на­чаль­ни­ка: как из­бе­жать уча­сти вол­ка-оди­ноч­ки

26.03 Как на­учить­ся вли­ять на лю­дей

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно