В апреле чистая покупка НБУ инвалюты на межбанке составила $302,7 млн

В апреле чистая покупка Национальным банком на межбанке иностранной валюты составила 302,7 млн долларов.

Об этом говорится в данных НБУ, передают Українські Новини.

Сальдо операций по покупке НБУ иностранной валюты в апреле было положительным и составило 302,7 млн долларов (757 млн долларов с начала года).

НБУ купил на межбанке в апреле 326,7 млн долларов, а продал - 24 млн долларов.

При этом с начала года чистая покупка инвалюты НБУ на межбанке составила 1 059,7 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в марте чистая покупка Национальным банком на межбанковском валютном рынке иностранной валюты составила 376 млн долларов.

В 2017 чистая покупка НБУ инвалюты на межбанке составила 1,3 млрд долларов.