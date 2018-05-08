В апреле объем операций на межбанке вырос на 4% до $8,5 млрд

В апреле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанке вырос на 4%, или на 331,4 млн долларов до 8,532 млрд долларов по сравнению с мартом.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Объем операций по продаже безналичной иностранной валюты в апреле составил 4 266,2 млн долларов (в марте - 4 100,5 млн долларов), а объем операций по покупке инвалюты - 4 266,2 млн долларов (в марте - 4 100,5 млн долларов).

Как сообщали Українські Новини, в марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 0,2%, или на 15,6 млн долларов до 8,201 млрд долларов по сравнению с февралем.