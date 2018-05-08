На межбанке 7 мая объем торгов долларом увеличился на $18,4 млн до $203,4 млн

В понедельник, 7 мая, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 18,4 млн долларов по сравнению с 4 мая до 203,4 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 7,2 млн долларов по сравнению с 4 мая до 234,6 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 0,2%, или на 15,6 млн долларов до 8,201 млрд долларов по сравнению с февралем.

Курс доллара на межбанке после роста в пятницу на 11 коп. в понедельник ослабел на 6 коп. до 26,26 UAH/USD.