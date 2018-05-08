Курс доллара к евро стабилен, иена укрепляется в ожидании решения Трампа по Ирану

Курс доллара США к евро стабилен во вторник, иена укрепляется относительно всех 10 основных мировых валют на фоне повышения спроса на активы "тихой гавани" в ожидании решения американского президента Дональда Трампа по Ирану.

Курс евро к доллару находится на уровне $1,1926 по сравнению с $1,1922 на закрытие предыдущей сессии.

Индекс ICE, отслеживающий колебания доллара относительно шести основных мировых валют, опустился в ходе торгов на 0,1%. Накануне индикатор поднялся до максимального уровня с конца декабря.

Внимание рынка направлено на решение американского президента Дональда Трампа относительно соглашения по ядерной программе Ирана.

Д.Трамп сообщил на своей странице в Twitter в понедельник, что намерен огласить решение относительно соглашения по ядерной программе Ирана во вторник в 14:00 по местному времени (21:00 EET). Срок рассмотрения вопроса об участии США в сделке по Ирану истекает 12 мая.

"Текущая среда благоприятна для иены", - цитирует агентство Bloomberg аналитика Shinkin Asset Management Co. в Токио Юана Като.

Курс доллара к иене опустился в ходе торгов до 108,96 иены против 109,09 иены накануне, пара евро/иена торгуется на уровне 129,95 иены по сравнению с 130,07 иены на закрытие предыдущей сессии.