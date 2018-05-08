В Японии ужесточили требования к криптовалютным биржам

Агентство по финансовым услугам Японии (FSA) планирует усилить контроль за работой местных криптовалютных бирж, сообщает Asian Nikkei Review. Власти страны стремятся сделать сферу цифровых денег более прозрачной и безопасной после того, как в январе 2018 г. хакеры похитили более $500 млн с торговой площадки Coincheck.

Правительство Японии придерживается открытого подхода к регулированию и не планирует накладывать полный запрет на торговлю. Вместо этого оно предпринимает ряд шагов, которые должны обезопасить трейдеров и инвесторов. С этой целью финансовый регулятор, FSA, разработал программу действий по регулированию отрасли цифровых денег, состоящую из нескольких пунктов.

Торговые площадки обяжут соблюдать высокие стандарты в области кибербезопасности. Им будет запрещено хранить активы на онлайн-кошельках, все переводы должны содержать двухфакторную аутентификацию. Для более эффективной борьбы с отмыванием денег биржи усилят меры по идентификации клиентов.

Помимо этого, платформы должны будут следовать методическим указаниям относительно управления активами. Средства клиентов не должны пересекаться с деньгами компании. Остатки по счетам пользователей будут проверяться каждый день, это должно помочь в борьбе с манипуляциями. Представители финансового регулятора также сообщили, что ведомство хочет запретить сотрудникам бирж осуществлять сделки с активами своих клиентов.

Анонимные криптовалюты, такие как Monero, Dash и ZCash должны быть сняты с торгов, так как они могут быть использованы для отмывания денег. Площадкам будет запрещено работать с подобными монетами. При этом, сами биржи должны быть прозрачными и открытыми и четко разделять акционеров, руководителей и сотрудников для того, чтобы не допустить инсайдерский трейдинг и прочие формы внутренних манипуляций.

«Не имея необходимых навыков, мы на ощупь шли через темноту к пониманию того, как тщательно мы должны проверять все эти разнообразные аспекты», - сообщил представитель Агентства по финансовым услугам Японии.

Новые требования вступят в силу сразу после того, как FSA начнет прием новых заявлений на регистрацию торговых площадок. Эти требования будут распространяться и на действующие площадки.



