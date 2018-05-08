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Билл Гейтс: инвестиции в биткоин – это теория большего дурака в чистом виде
20:40 07.05.2018 |
Билл Гейтс заявил, что, если бы мог это сделать, определенно поставил бы против биткоина, назвав криптовалюту одной из наиболее спекулятивных вещей в мире. Такое заявление сооснователь и крупнейший акционер корпорации Microsoft сделал в понедельник, 7 мая, в программе «Squawk Box» на телеканале CNBC.
«С точки зрения класса активов, вы ничего не производите, поэтому не следует рассчитывать на то, что его цена будет расти. Это инвестиции инвестиций - теория большего дурака в чистом виде» - сказал он.
Теория большего дурака утверждает, что можно делать деньги, покупая ценные бумаги, независимо от их качества, от того, переоценены они или нет, а позже продавая их с прибылью потому, что всегда найдется кто-то («больший дурак»), кто также рассчитывает быстро перепродать актив с прибылью. Именно так, утверждает теория, растут спекулятивные пузыри, которые обязательно лопаются, обрушивая цены акций при массовой распродаже.
Также Билл Гейтс добавив, что «зашортил бы биткоин, если бы существовал простой способ это сделать.
«Биткоин и ICO - это одни из самых сумасшедших и спекулятивных вещей», - заключил он.
Примечательно, что еще несколько лет назад Билл Гейтс достаточно позитивно отзывался о криптовалюте. Так, в ноябре 2014 года назвал биткоин «революционной технологией и самым инновационным решением на современном рынке интернет-платежей», а уже через несколько месяцев компания Microsoft начала принимать криптовалюту к оплате.
Однако уже в этом году миллиардер сделал довольно спорное заявление, обвинив биткоин в том, что тот напрямую приводит к человеческим смертям.
«В настоящее время с помощью криптовалют покупают фентанил и другие наркотики, так что это одна из немногих технологий, которая непосредственно стала причиной смертей. Я считаю, что волна спекуляций вокруг ICO и криптовалют очень рискованная в долгосрочной перспективе», - заявил тогда Гейтс.
Примечательно, что вместе с Гейтсом в эфире CNBC появились глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет и вице-президент конгломерата Чарли Мангер. В минувший уикенд Баффет также подверг биткоин критике, назвав его «крысиным ядом в квадрате».
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