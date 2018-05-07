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Депозитные ставки для физлиц 07.05.18
17:11 07.05.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 7 мая 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|07.05.18
|05.05.18
|07.05.18
|05.05.18
|07.05.18
|05.05.18
|3 месяца
|13.72
|13.72
|2.30
|2.30
|1.38
|1.38
|6 месяцев
|14.51
|14.51
|3.09
|3.09
|1.75
|1.75
|9 месяцев
|14.24
|14.24
|3.33
|3.33
|2.33
|2.33
|12 месяцев
|14.34
|14.34
|3.56
|3.54
|2.27
|2.27
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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