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Доллар слабо растет к евро и иене 7 мая на геополитических рисках
09:44 07.05.2018 |
Курс доллара демонстрирует умеренное повышение по отношению к евро и иене, инвесторы оценивают геополитические риски и ждут данных по инфляции в США.
Евро торгуется к 9:18 EET в районе $1,1946 против $1,1960 на закрытие прошлой сессии.
Курс евро находится к указанному времени в районе 130,5 иены по сравнению со 130,51 иены в пятницу. Курс доллара составляет 109,24 иены против 109,12 иены.
Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,14%.
Спрос на защитные активы остается высоким на опасениях по поводу выхода США из соглашения по ядерной программе Ирана.
Президент США Дональд Трамп на выходных вновь выступил с критикой действующего соглашения по Ирану, назвав его "ужасным соглашением для Соединенных Штатов". При этом он добавил, что открыт для переговоров по новому соглашению.
Срок рассмотрения вопроса об участии США в сделке по Ирану истекает 12 мая, и если страна решит из нее выйти, против Ирана могут быть вновь введены санкции, включая ограничения на экспорт нефти.
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что его страна готова к такому сценарию, и что США скоро пожалеют о своем решении. Ранее представители Ирана сигнализировали о готовности возобновить ядерную программу.
Также рынок ждет публикации статданных о росте потребительских цен в США в четверг. Ожидается, что отчет министерства труда страны укажет на повышение цен в апреле на 0,3% по сравнению с мартом и о росте показателя на 2,5% в годовом выражении.
Данные об инфляции внимательно отслеживаются Федеральной резервной системой (ФРС) и учитываются при принятии решения об уровне базовой процентной ставки в стране.
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