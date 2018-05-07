Финансовые новости
- |
- 07.05.18
- |
- 14:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В Сингапуре выпустили «биткоин-купюры» номиналом 0.01 и 0.05 BTC
09:35 07.05.2018 |
Сингапурская компания Tangem выпустила «смарт-банкноты», которые по сути представляют из себя аппаратные холодные кошельки для биткоина. «Биткоин-купюры» внешне чем-то напоминают кредитную карту с интегрированным чипом Samsung S3D350A. Единственное сходство данных купюр с фиатными деньгами в том, что они имеют фиксированный номинал в 0.01 и 0.05 BTC и могут физически передаваться из рук в руки, например, при проведении моментальных оплат без комиссий.
Представители компании уверяют, что технология, используемая в банкнотах, полностью защищена от любого внешнего вмешательства как на аппаратном, так и на программном уровнях, так как сотрудники Tangem обладают огромным опытом разработки чипов для кредитных и SIM-карт, а также удостоверений личности. Взлом одной такой купюры будет просто экономически невыгодным. Сообщается также, что банкноты также будут оснащены полноценной защитой EAL6 + для всех криптовалют, закрытые ключи запрещают копирование кошелька и его активов.
Кроме того, в биткоин-купюры будет встроен NFC-чип, который позволит убедиться в наличии активов на отдельно взятой купюре. Все что нужно сделать - это просто поднести к банкноте смартфон, совместимый с NFC, и на экране вашего устройства появится вся необходимая информация.
Главными преимуществами таких банкнот перед онлайн-транзакциями является полная анонимность, моментальность оплаты и отсутствие комиссий. Вы можете просто передать «банкноту» нужному человеку. Однако, помимо преимуществ, «смарт-банкноты» вобрали в себя и минусы бумажных денег, а именно: их могут украсть, их можно потерять, повредить или полностью уничтожить, вы не сможете передать их на большие расстояния.
Некоторые эксперты уже отреагировали на появление банкнот от Tangem, отметив, что мир движется в сторону цифровых технологий, а не физических.
Новинка была представлена в магазине Megafash, расположенного в торговом центре Сингапура Suntec City. Первые 10 тысяч банкнот уже готовятся к отправке возможным партнерам и дистрибьюторам по всему миру для пилотного запуска продаж.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Кнут интеллектуальной собственности: почему США забрали у Украины торговые льготы
ТОП-НОВОСТИ
|Тука: Украина не может использовать Javelin на линии разграничения
|Первомайский некомплект. Как Пасечник заткнул за пояс Захарченко
|Порошенко надеется, что Антикоррупционный суд запустят в мае
|Бразильський серіал. Які ролі грають Лусварґі, СБУ, С14 та Московський патріархат
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|ПриватБанк начал кредитовать предпринимателей с беспроцентным периодом
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26.2979 грн
|Биржи АТР, кроме Японии, закрылись 7 мая ростом вслед за рынками США
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 07.05.18
|Минфин отобрал 34 банка для выплат бюджетникам и пенсионерам
|НБУ продал 5 мая банкам депозитные сертификаты на 20 073 млн гривен
|Курсы валют по карточным операциям на 07.05.18
Это интересно
|NASA показало компактный ядерный реактор KRUSTY, который можно будет использовать при высадке на другие планеты
|Ученым удалось создать синтетические эмбрионы из стволовых клеток
|Twitter призвал всех пользователей сменить пароли из-за ошибки в системе
|Как урегулировать конфликты на работе
|США могут запретить продажи китайских смартфонов — Reuters
|Илон Маск утверждает, что серийные грузовики Tesla Semi будут иметь запас хода почти в 1000 км
|Флагманский смартфон LG G7 ThinQ получил очень яркий экран и защиту от физических воздействий