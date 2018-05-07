В Сингапуре выпустили «биткоин-купюры» номиналом 0.01 и 0.05 BTC

Сингапурская компания Tangem выпустила «смарт-банкноты», которые по сути представляют из себя аппаратные холодные кошельки для биткоина. «Биткоин-купюры» внешне чем-то напоминают кредитную карту с интегрированным чипом Samsung S3D350A. Единственное сходство данных купюр с фиатными деньгами в том, что они имеют фиксированный номинал в 0.01 и 0.05 BTC и могут физически передаваться из рук в руки, например, при проведении моментальных оплат без комиссий.

Представители компании уверяют, что технология, используемая в банкнотах, полностью защищена от любого внешнего вмешательства как на аппаратном, так и на программном уровнях, так как сотрудники Tangem обладают огромным опытом разработки чипов для кредитных и SIM-карт, а также удостоверений личности. Взлом одной такой купюры будет просто экономически невыгодным. Сообщается также, что банкноты также будут оснащены полноценной защитой EAL6 + для всех криптовалют, закрытые ключи запрещают копирование кошелька и его активов.

Кроме того, в биткоин-купюры будет встроен NFC-чип, который позволит убедиться в наличии активов на отдельно взятой купюре. Все что нужно сделать - это просто поднести к банкноте смартфон, совместимый с NFC, и на экране вашего устройства появится вся необходимая информация.

Главными преимуществами таких банкнот перед онлайн-транзакциями является полная анонимность, моментальность оплаты и отсутствие комиссий. Вы можете просто передать «банкноту» нужному человеку. Однако, помимо преимуществ, «смарт-банкноты» вобрали в себя и минусы бумажных денег, а именно: их могут украсть, их можно потерять, повредить или полностью уничтожить, вы не сможете передать их на большие расстояния.

Некоторые эксперты уже отреагировали на появление банкнот от Tangem, отметив, что мир движется в сторону цифровых технологий, а не физических.

Новинка была представлена в магазине Megafash, расположенного в торговом центре Сингапура Suntec City. Первые 10 тысяч банкнот уже готовятся к отправке возможным партнерам и дистрибьюторам по всему миру для пилотного запуска продаж.