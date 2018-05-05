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ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 05.05.18
17:51 05.05.2018 |
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 5 мая 2018 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|749912.08
|360572.80
|360520.20
|22132.26
|1467.48
|5219.34
|на 01.02
|741518.75
|358569.88
|350117.99
|22961.90
|1473.29
|8395.69
|на 01.03
|740796.65
|354320.11
|344071.67
|26754.66
|1878.35
|13771.87
|на 02.04
|745543.53
|350329.45
|350291.38
|28239.25
|2326.21
|14357.24
|на 02.05
|741739.26
|350325.25
|349950.85
|27009.69
|2564.29
|11889.18
|на 03.05
|741051.41
|350325.25
|349530.57
|26728.85
|2577.70
|11889.04
|на 04.05
|741190.33
|350325.25
|349582.83
|26807.83
|2583.45
|11890.97
|На 05.05
|741655.45
|350325.25
|350008.46
|26840.97
|2582.69
|11898.08
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 5 мая – 26.305522 грн/$1
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