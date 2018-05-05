На межбанке 4 мая объем торгов долларом уменьшился на $25,3 млн до $185 млн

В пятницу, 4 мая, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 25,3 млн долларов по сравнению с 3 мая до 185 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 25,8 млн долларов по сравнению с 3 мая до 227,4 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 0,2%, или на 15,6 млн долларов до 8,201 млрд долларов по сравнению с февралем.

Курс доллара на межбанке после роста в четверг на 5 коп. в пятницу вырос на 11 коп. до 26,32 UAH/USD.