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Остатки средств на корсчетах банков 05.05.18
10:46 05.05.2018 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|2 мая
|50901.7
|3 мая
|47686.3
|4 мая
|46983.3
|5 мая
|43389.1
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 5 мая - 26,305522 грн/$1.
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