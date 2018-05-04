На межбанке 3 мая объем торгов долларом увеличился на $71,8 млн до $210,3 млн

В четверг, 3 мая, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 71,8 млн долларов по сравнению со 2 мая до 210,3 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 99,1 млн долларов по сравнению со 2 мая до 253,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 0,2%, или на 15,6 млн долларов до 8,201 млрд долларов по сравнению с февралем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в среду на 7 коп. в четверг вырос на 5 коп. до 26,21 UAH/USD.