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НБУ продал 3 мая банкам депозитные сертификаты на 18 041 млн гривен
11:00 04.05.2018 |
Национальный банк в четверг, 3 мая, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 18 041 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 15,00% годовых 51 банку на сумму 18 041 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 2 мая продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 15 696 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В январе-марте Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 853,092 млрд гривен, что на 13,7% больше, чем за январь-март 2017 года.
В 2017 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 667,036 млрд гривен.
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В то же время, 14 банков по итогам квартала получили убыток, в том числе наибольший показатель у «Проминвестбанка» (294,3 млн грн), «Укрсоцбанка» (290,5 млн грн) и банка «Кредит Днепр» (116,9 млн грн).
Подробности читайте на УНИАН: https://economics.unian.net/finance/10104668-platezhesposobnye-banki-ukrainy-uvelichili-pribyl-pochti-v-2-raza-do-9-milliardov.html
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