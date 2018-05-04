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Золото дорожает 4 мая на фоне снижения курса доллара к мировым валютам
08:41 04.05.2018 |
Стоимость золота в пятницу незначительно растет, реагируя на снижение курса доллара к мировым валютам в ожидании данных по безработице в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.21 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,5 доллара, или на 0,04% - до 1313,3 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,14% - до 16,47 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускается при этом на 0,03% - до 92,38 пункта.
Курс доллара снижается в пятницу к мировым валютам в ожидании того, что до открытия торгов в США министерство труда страны опубликует ежемесячную статистику по безработице. По прогнозам аналитиков, безработица в США в апреле сократилась до 4% с уровня марта в 4,1%, при этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 189 тысяч после роста на 103 тысячи месяцем ранее.
Кроме того, инвесторы продолжают отыгрывать решение Федеральной резервной системы (ФРС) США по денежной политике. В среду регулятор ожидаемо сохранил ставку на текущем уровне в 1,5-1,75% годовых. При этом ФРС ожидает, что экономические условия в США будут служить основанием для дальнейшего постепенного повышения ключевой ставки.
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Подробности читайте на УНИАН: https://economics.unian.net/finance/10104668-platezhesposobnye-banki-ukrainy-uvelichili-pribyl-pochti-v-2-raza-do-9-milliardov.html
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