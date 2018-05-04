Доллар растет 4 мая к евро и снижается к иене на апрельских данных о безработице в США

Доллар США умеренно растет в паре с евро и снижается к иене в ходе торгов в пятницу на статданных по рынку труда в США.

Евро торгуется в 15:58 EET в районе $1,1971 против $1,1988 на закрытие прошлой сессии.

Курс евро находится к указанному времени в районе 130,23 иены по сравнению со 130,91 иены в предыдущий день. Курс доллара составляет 108,79 иены против 109,19 иены в четверг.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, в четверг повышается менее чем на 0,1%.

Как сообщалось, число рабочих мест в экономике США в апреле 2018 года увеличилось на 164 тыс. вместо ожидавшегося роста на 193 тыс.

Между тем безработица в стране впервые с 2000 года опустилась ниже 4% и составила 3,9% против 4,1% в марте. Аналитики в среднем ожидали снижения безработицы до 4%.

По мнению экономистов, недостаточно быстрый рост рабочих мест в Штатах может заставить Федеральную резервную систему (ФРС) США отказаться от ускорения темпов подъема базовой процентной ставки в стране.

Негативным фактором для евро стали статданные о розничных продажах в еврозоне в марте.

Как стало известно в пятницу, розничные продажи в валютном блоке в позапрошлом месяце увеличились на 0,1% по сравнению с февралем, рост относительно марта прошлого года составил 0,8%.

Аналитики в среднем прогнозировали более значительное повышение - соответственно на 0,5% и 1,9%.