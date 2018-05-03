Финансовые новости
- |
- 03.05.18
- |
- 17:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Остатки средств на корсчетах банков 03.05.18
11:37 03.05.2018 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
Официальный курс НБУ на 3 мая - 26,155067 грн/$1.
|Дата
|сумма, млн грн
|26 апреля
|46560.6
|27 апреля
|47719.8
|2 мая
|50901.7
|3 мая
|47686.3
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 3 мая - 26,155067 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Российские пограничники начали проверять направляющиеся в Украину судна во время прохождения Керченского пролива, - Госпогранслужба
|Первые после длинных майских выходных валютные торги на межбанке прошли спокойно
|СНБО ввел санкции в отношении юридических и физлиц, связанных с российской агрессией против Украины
|СНБО Украины поддержал предложение о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 3 мая составил 26.1915 грн
|Депозитные ставки для физлиц 05.05.18
|МВФ: криптовалюты не представляют угрозы мировой финансовой системе
|Доллар дешевеет 3 мая на итогах заседания ФРС, евро реагирует на данные об инфляции в еврозоне
|НБУ будет планировать инспекционные проверки банков на основании риск-ориентированного подхода
|Биржи АТР в основном выросли 3 мая на фоне старта торговых переговоров США и Китая
Это интересно
|Amazon защитит свои домены от использования для обхода блокировок
|Nissan Leaf превратили в электрический седан для китайцев
|Pininfarina построила прототип с сенсорными дисплеями в дверях
|Samsung представила шесть эксклюзивных сериалов для своих устройств виртуальной реальности
|Названы лучшие страны для создания семьи
|Марка DS построила 1360-сильный асимметричный спорткар будущего
|Американцы научились поддерживать жизнь в свином мозге, отделенном от тела