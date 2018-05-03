Объем торгов долларом на межбанке 27 апреля уменьшился на $6,1 млн до $220,4 млн

В пятницу, 27 апреля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 6,1 млн долларов по сравнению с 26 апреля до 220,4 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 8,8 млн долларов по сравнению с 26 апреля до 249,8 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 0,2%, или на 15,6 млн долларов до 8,201 млрд долларов по сравнению с февралем.

Курс доллара на межбанке после роста в пятницу на 4 коп. в среду опустился на 7 коп. до 26,16 UAH/USD.