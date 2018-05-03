Доллар дешевеет 3 мая на итогах заседания ФРС, евро реагирует на данные об инфляции в еврозоне

Курс доллара США опускается в ходе торгов в четверг на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), тогда как евро реагирует на данные о росте потребительских цен в еврозоне в апреле.

Евро торгуется в 15:20 EET в районе $1,1989 против $1,1951 на закрытие прошлой сессии.

Курс евро находится к указанному времени в районе 130,99 иены по сравнению со 131,27 иены в предыдущий день. Курс доллара составляет 109,28 иены против 109,84 иены в среду.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, в четверг снижается на 0,33%.

Как сообщалось, накануне Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 1,5-1,75% годовых. Это решение совпало с ожиданиями подавляющего большинства экономистов и участников рынка.

При этом ФРС указал на то, что инфляция в США в среднесрочной перспективе поднимется близко к целевому уровню в 2%.

Между тем инвесторов разочаровало, что ЦБ не дал намеков на ускорение темпов повышения процентных ставок в ответ на ожидаемое усиление роста потребительских цен.

"Заявление ФРС стало разочарованием для "быков" относительно доллара, которые ждали сигналов того, что темпы подъема ставки могут ускориться", - говорят аналитики Scotiabank.

Евро дешевеет к иене на данных о том, что потребительские цены в еврозоне в апреле выросли на 1,2% относительно того же месяца прошлого года, тогда как большинство аналитиков прогнозировали, что темпы инфляции сохранятся на мартовском уровне - 1,3%.

Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как стоимость энергоносителей, продуктов питания и алкоголя (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), увеличились в прошлом месяце на 0,7% в годовом выражении после подъема на 1% в марте. Эксперты в среднем ожидали повышения на 0,9%.

Кроме того, валютные трейдеры оценивают заявление главы Бундесбанка Йенса Вайдмана о том, что ЕЦБ может приостановить программу выкупа облигаций в текущем году и начать повышать базовую процентную ставку с середины 2019 года.