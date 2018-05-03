НБУ в апреле купил на межбанке $226 млн посредством интервенций с использованием нового функционала

Национальный банк Украины (НБУ) в первый месяц использования функционала matching при проведении валютных интервенций купил на межбанковском валютном рынке $226 млн, сообщается на веб-сайте центробанка.

Всего в минувшем месяце было проведено 17 интервенций, из которых 15 проходили с использованием нового функционала. Наиболее активно - 12 раз - проводились интервенции по лучшему курсу, при которых НБУ заключал сделки по тому курсу, который банки заявили через новый функционал. Помимо этого три раза проводились интервенции по единому курсу.

В целом НБУ в апреле купил почти $327 млн.

Как отметил директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко, на слова которого ссылается пресс-служба регулятора, за первый месяц работы новый функционал продемонстрировал эффективную работу. "Функционал matching позволяет отслеживать состояние рынка в режиме реального времени, а также предоставляет НБУ возможность участвовать в торгах анонимно и "на общих основаниях". Это позволяет заключать сделки по лучшим ценам, которые банки ставят для всех участников торговой платформы. Более того, функционал matching дает возможность увидеть "глубину" рынка, поскольку он отражает не только лучшие котировки, но и все заявки на покупку и продажу в разрезе курса и объема, дает понимание существующего соотношения спроса и предложения", - сказал С.Пономаренко.

Как говорится в сообщении, первый месяц использования функционала matching показал, что активное время торгов приходится на период с 10:00 до 13:00: в это время, как правило, спрэд между заявками на покупку и на продажу валюты составляет одну-полторы копейки.

Как сообщалось, со 2 апреля 2018 года в обновленном Положении о порядке и условиях торговли иностранной валютой предусмотрена возможность проведения интервенций путем использования функционала matching для заключения сделок в торгово-информационных системах. Новый функционал имеет ряд преимуществ, в том числе, оперативность и прозрачность в проведении Нацбанком интервенций, поскольку в matching НБУ выбирает не контрагента, а котировки, которые соответствуют критериям интервенции. В настоящее время к новому функционалу подключены 25 банков.

В то же время, вместе с функционалом matching НБУ продолжает осуществлять валютные интервенции и через те функционалы, которые использовались до настоящего времени. Способ, которым НБУ осуществляет интервенции, определяется текущими условиями, которые формируются на валютном рынке, и целью проведения интервенций.

Как сообщалось, во II квартале 2018 года НБУ заявил о намерении покупать до $10 млн на межбанке в день для наращивания международных резервов. На прошлой неделе НБУ трижды выходил на рынок с этой целью, купив в целом $30 млн.